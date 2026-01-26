Реклама

Стало известно о снижении попыток ВСУ атаковать энергетические объекты в России

Bloomberg: ВСУ снизили количество попыток атаковать энергетические объекты в РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы (ВСУ) снизили количество попыток атаковать энергетические объекты в России. Об этом пишет издание Bloomberg.

«В этом году Украина снизила интенсивность атак на российские нефтеперерабатывающие заводы: в январе было совершено 3 нападения, тогда как в декабре — 11», — пишут журналисты.

Авторы также уточняют, что Киев не предпринимал попыток ударить по российским портам и танкерам.

Ранее 26 января Минобороны России заявило, что ВСУ осуществили массированный налет беспилотников на Белгородскую область. По данным ведомства, в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени над приграничным регионом было сбито 16 дронов.

