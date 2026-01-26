Стало известно о снижении попыток ВСУ атаковать энергетические объекты в России

Вооруженные силы (ВСУ) снизили количество попыток атаковать энергетические объекты в России. Об этом пишет издание Bloomberg.
«В этом году Украина снизила интенсивность атак на российские нефтеперерабатывающие заводы: в январе было совершено 3 нападения, тогда как в декабре — 11», — пишут журналисты.
Авторы также уточняют, что Киев не предпринимал попыток ударить по российским портам и танкерам.
Ранее 26 января Минобороны России заявило, что ВСУ осуществили массированный налет беспилотников на Белгородскую область. По данным ведомства, в период с 11:00 до 15:00 по московскому времени над приграничным регионом было сбито 16 дронов.