Страна БРИКС приготовилась к самому масштабному открытию рынка

Reuters: Индия снизит пошлины на автомобили из Евросоюза с 110 % до 40 %

Автомобили, поставляемые в Индию из Европейского союза, будут облагаться 40-процентной пошлиной вместо 110-процентного тарифа, действующего в настоящее время. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Такой шаг станет самым масштабным открытием обширного рынка этой страны БРИКС, которая собирается заключить соглашение о свободной торговле с ЕС. Более того, со временем пошлина упадет до 10 процентов, что облегчит выход на индийский рынок таких гигантов, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Отмечается, что сейчас Индия — это третий по величине автомобильный рынок в мире после США и Китая. Однако ее автомобильная промышленность остается одной из наиболее защищенных. Сегодня Нью-Дели взимает пошлины в размере 70 и 110 процентов на импортные автомобили.

В декабре прошлого года сообщалось, что экспорт индийских товаров вырос вопреки пошлинам, которые вводил президент США Дональд Трамп. Так, поставки в США выросли более чем на 22 процента в годовом выражении.