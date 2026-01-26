От «Газпрома» потребовали денег за поставки по «Северному потоку»

Немецкая Uniper подала в суд на «Газпром» за поставки газа по «Северному потоку»

Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH (LBGT), подразделение немецкого энергетического холдинга Uniper, инициировала разбирательство в отношении «Газпром экспорта» в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск на 45 миллионов евро касается контракта от 1 июня 2012 года на поставки газа по газопроводу OPAL, наземному продолжению газопровода «Северный поток», к настоящему времени разрушенного в результате подводных взрывов.

LBGT владеет 20 процентами OPAL. Поводом для иска стала закупка компанией газа на спотовом рынке для компенсации выпадающих объемов поставок. Речь идет о ситуации 2022 года, когда прокачка по газопроводу резко сократилась, а стоимость топлива в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию «Газпром экспорта» запретил LBGT продолжать разбирательство по этому делу за пределами России, постановив присудить в случае нарушения эквивалентную требованиям сумму в 45 миллионов евро. Таким образом, в случае победы немецкая получит право на российские активы на эту сумму, а «Газпром» может рассчитывать на исполнение аналогичных требований внутри страны.

При этом Uniper Global Commodities SE уже победила в арбитражном разбирательстве с «Газпром экспортом», начатом по тем же причинам, но на гораздо большую сумму — 13 миллиардов евро. До этого компания была национализирована в связи с тем, что не смогла справиться самостоятельно с убытками, возникшими из-за действий российской стороны.

В свою очередь, весной 2023 года президент России Владимир Путин передал долю немецкой компании в ее российской «дочке» Unipro во внешнее управление Росимуществу.