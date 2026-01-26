Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

Mash: В Санкт-Петербурге возле многоквартирного дома нашли мужчину без головы

Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли в Санкт-Петербурге возле многоквартирного дома на улице Жени Егоровой. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, находку сделали местные жители около 12 часов дня. Как выяснилось, тело принадлежит мужчине, однако информация о его личности не приводится. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося. Свои версии правоохранители пока не озвучивали. Предварительно, голова могла отделиться при падении с высоты.

К посту приложены фотографии, на которых видно, что тело находится практически возле подъезда, в то время как голова лежит на дорожке возле припаркованного автомобиля.

Ранее стало известно о смерти школьницы в сугробе возле ее дома в поселке Березовка Красноярского края. Как выяснили журналисты, в момент происшествия девочка копала в куче снега тоннель, однако верхняя часть массива обрушилась, перекрыв выход и доступ к воздуху.