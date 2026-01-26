Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 26 января 2026Россия

Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

Mash: В Санкт-Петербурге возле многоквартирного дома нашли мужчину без головы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли в Санкт-Петербурге возле многоквартирного дома на улице Жени Егоровой. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, находку сделали местные жители около 12 часов дня. Как выяснилось, тело принадлежит мужчине, однако информация о его личности не приводится. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося. Свои версии правоохранители пока не озвучивали. Предварительно, голова могла отделиться при падении с высоты.

К посту приложены фотографии, на которых видно, что тело находится практически возле подъезда, в то время как голова лежит на дорожке возле припаркованного автомобиля.

Ранее стало известно о смерти школьницы в сугробе возле ее дома в поселке Березовка Красноярского края. Как выяснили журналисты, в момент происшествия девочка копала в куче снега тоннель, однако верхняя часть массива обрушилась, перекрыв выход и доступ к воздуху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok