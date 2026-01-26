Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:10, 26 января 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

Военный Дандыкин: Российский «Терминатор» в зоне СВО использует пулеметы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Терминатор» — это бронированная тяжелая машина, которая еще называется уничтожителем танков и оказывает поддержку действиям пехоты, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Характеристики техники он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее российские танкисты рассказали о том, что используют боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Дандыкина, техника создана на базе танка Т-90 и использует разнообразное оружие: 30-миллиметровые пушки, противотанковые управляемые ракеты (ПТУРы), автоматические гранатометы и пулеметы.

«Их сделано немного, но она себя показала довольно неплохо в части, касающейся уничтожения, особенно в нынешних условиях, поэтому вполне вероятно, что производство продолжается. "Терминатор" — сами понимаете, потому что убить его было непросто. Вот такая машина, броней защищенная, сейчас еще усиление брони идет, поэтому огневая мощь и живучесть машины позволяет решать задачи и по уничтожению бронированных целей, и по уничтожению укрепрайонов противника», — поделился эксперт.

До этого сообщалось, что военные группировки войск «Север» в зоне спецоперации ремонтируют разнообразную технику: от мотоциклов до танков. В Минобороны РФ добавили, что после выполнения ремонтных работ техника возвращается на фронт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok