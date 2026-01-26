Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

Военный Дандыкин: Российский «Терминатор» в зоне СВО использует пулеметы

«Терминатор» — это бронированная тяжелая машина, которая еще называется уничтожителем танков и оказывает поддержку действиям пехоты, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Характеристики техники он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее российские танкисты рассказали о том, что используют боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Дандыкина, техника создана на базе танка Т-90 и использует разнообразное оружие: 30-миллиметровые пушки, противотанковые управляемые ракеты (ПТУРы), автоматические гранатометы и пулеметы.

«Их сделано немного, но она себя показала довольно неплохо в части, касающейся уничтожения, особенно в нынешних условиях, поэтому вполне вероятно, что производство продолжается. "Терминатор" — сами понимаете, потому что убить его было непросто. Вот такая машина, броней защищенная, сейчас еще усиление брони идет, поэтому огневая мощь и живучесть машины позволяет решать задачи и по уничтожению бронированных целей, и по уничтожению укрепрайонов противника», — поделился эксперт.

До этого сообщалось, что военные группировки войск «Север» в зоне спецоперации ремонтируют разнообразную технику: от мотоциклов до танков. В Минобороны РФ добавили, что после выполнения ремонтных работ техника возвращается на фронт.

