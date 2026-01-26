Реклама

Трамп послал сенатора США

Трамп послал сенатора Теда Круза, критиковавшего его тарифную политику
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп послал сенатора Теда Круза, критиковавшего его тарифную политику. Об этом заявил сам конгрессмен на встрече со спонсорами, сообщает Axios со ссылкой на аудиозаписи этих встреч.

Он высмеивал идею о пошлинах главы страны, а также резко критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса. По словам Круза, в начале апреля были введены пошлины, он вместе с другими сенаторами позвонил Трампу и настоятельно рекомендовал политику уйти в отставку.

«Да пошел ты, Тед», — якобы ответил американский лидер.

Ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни «губернатором». Он добавил, что если канадские власти заключат торговое соглашение с Китаем, то на все поступающие из Канады в США товары будут немедленно наложены 100-процентные пошлины.

