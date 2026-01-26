У беременной россиянки разорвалась матка после ДТП

У 27-летней беременной разорвалась матка после столкновения двух машин возле деревни Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, ребенок россиянки не выжил в утробе в момент ДТП.

Пострадавшую без сознания, с потерей крови около 70 процентов доставили в региональный перинатальный центр. Женщине сделали переливание крови. Медикам удалось стабилизировать ее состояние.

В аварии также пострадали еще двое, среди них 13-летний мальчик. Его также отвезли в больницу.

