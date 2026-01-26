Реклама

11:02, 26 января 2026Россия

У беременной россиянки разорвалась матка после ДТП

В Ленобласти у 27-летней беременной разорвалась матка после ДТП
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

У 27-летней беременной разорвалась матка после столкновения двух машин возле деревни Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, ребенок россиянки не выжил в утробе в момент ДТП.

Пострадавшую без сознания, с потерей крови около 70 процентов доставили в региональный перинатальный центр. Женщине сделали переливание крови. Медикам удалось стабилизировать ее состояние.

В аварии также пострадали еще двое, среди них 13-летний мальчик. Его также отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что попавшую в ДТП по пути на собственную свадьбу жительницу Белгорода сняли на видео.

Пострадавшую невесту перенесли в салон другого автомобиля. Сведений о ее состоянии не приводилось.

