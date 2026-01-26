Уход за беременной женой закончился для ее мужа мокрой катастрофой

Пользователь Reddit с ником Psytrancedude99 поделился историей об уходе за своей беременной супругой на поздних сроках. По словам мужчины, один из случаев заботы закончился для него «мокрой катастрофой».

Автор рассказал, что помогал жене приводить в порядок интимные зоны. «Я часто брил ей ноги и интимные места, потому что она сама до них не могла дотянуться. В этом не было ничего сексуального — сугубо функциональное решение. Примерно на восьмом месяце беременности она попросила меня побрить ей интимные места, потому что "там настоящие джунгли Амазонки"», — вспомнил автор.

Из-за размеров живота женщина встала над мужем и развела ноги, после чего он принялся за дело. В какой-то момент супруга чихнула и случайно помочилась на мужа, сперва пара просто посмеялась над этим. Однако вскоре ситуация усугубилась.

«К этому моменту я закончил с ногами и правой стороной зоны бикини, начав продвигаться влево. Жена замерла и ахнула. Прежде чем я успел пошевелиться, ее воды хлынули мне на лицо и на всю грудь. Мы замерли, закричали и начали паниковать. Я быстро ополоснулся в душе, схватил сумку с детскими принадлежностями, и мы помчались в больницу. Через несколько часов родился наш сын», — заключил автор.

