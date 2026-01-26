Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 26 января 2026Интернет и СМИ

Уход за беременной женой закончился для ее мужа мокрой катастрофой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Psytrancedude99 поделился историей об уходе за своей беременной супругой на поздних сроках. По словам мужчины, один из случаев заботы закончился для него «мокрой катастрофой».

Автор рассказал, что помогал жене приводить в порядок интимные зоны. «Я часто брил ей ноги и интимные места, потому что она сама до них не могла дотянуться. В этом не было ничего сексуального — сугубо функциональное решение. Примерно на восьмом месяце беременности она попросила меня побрить ей интимные места, потому что "там настоящие джунгли Амазонки"», — вспомнил автор.

Из-за размеров живота женщина встала над мужем и развела ноги, после чего он принялся за дело. В какой-то момент супруга чихнула и случайно помочилась на мужа, сперва пара просто посмеялась над этим. Однако вскоре ситуация усугубилась.

«К этому моменту я закончил с ногами и правой стороной зоны бикини, начав продвигаться влево. Жена замерла и ахнула. Прежде чем я успел пошевелиться, ее воды хлынули мне на лицо и на всю грудь. Мы замерли, закричали и начали паниковать. Я быстро ополоснулся в душе, схватил сумку с детскими принадлежностями, и мы помчались в больницу. Через несколько часов родился наш сын», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как накануне важного для нее свидания решила избавиться от лишней растительности, но пожалела деньги на салон красоты и решила сама депилировать себя воском. В итоге она неудачно чихнула и склеила свои половые органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Врач назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

    Названы самые распутные страны мира

    Найден простой способ сохранить защитный барьер мозга

    Уход за беременной женой закончился для ее мужа мокрой катастрофой

    Обломки БПЛА нашли на территории еще нескольких домовладений на Кубани

    В США предрекли Зеленскому потерю союзников

    Частое урчание в животе оказалось сигналом ряда болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok