В сети появился фейковый указ о завершении СВО 1 февраля

Появившийся в сети указ о завершении СВО 1 февраля 2026 года оказался фейком

В соцсетях стали появляться посты, в которых утверждается, что президент России Владимир Путин постановил завершить специальную военную операцию на Украине с 1 февраля 2026 года. Соответствующие данные сопровождаются фотографией фейкового указа от 30 января 2026 года, вотермаркой ТАСС и подписями в духе: «Я не верю!!!! Урааа!!!». Примечательно, что эта новость не получила распространения в СМИ.

Документ является фейковым. Соответствующего указа нет на сайте ТАСС или в соцсетях агентства. Очевидно, что вотермарку с названием авторитетного СМИ использовали для создания иллюзии достоверности. Данного документа также нет на официальном сайте Кремля.

Кроме того, указ содержит ряд ошибок. Например, не соответствующее нормам русского языка выражение «из Украины», а также неверная пунктуация (лишняя запятая в пункте 4а). Кроме того, на недостоверность документа указывает дата его публикации — 30 января — и некорректное указание подпунктов. В оригинальных документах после них ставится скобка.

Спецоперация РФ на Украине официально все еще продолжается. Российские власти не объявляли о ее прекращении. 24 января в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций РФ, США и Украины, однако после встречи объявления об окончании конфликта не последовало. В тот же день агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что начало следующего раунда переговоров запланировано на 1 февраля в Абу-Даби. Аналогичную информацию по срокам привел и журналист американского портала Axios Барак Равид. В понедельник, 26 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мероприятие запланировано на следующей неделе.

Домыслы о скоро завершении СВО регулярно появляются в СМИ. Их делают как опытные политики, военнослужащие, так и просто аналитики и военные эксперты. 24 января постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в скором времени. По его словам, если соглашение будет достигнуто, то это произойдет в течение следующих 90 дней.

С таким прогнозом не согласился политолог Сергей Маркелов. По его мнению, в конфликте есть ключевые параметры, которые на данный момент не прорабатываются. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа указал, что все зависит от желания украинской и европейской стороны прийти к миру.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».