10:45, 25 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали условие для завершения СВО в ближайшие 90 дней

Депутат Чепа спрогнозировал завершение СВО за 90 дней при невмешательстве Европы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если Европа не будет так активно вмешиваться в дела России и Украины, то конфликт может завершиться быстрее, чем за 90 дней, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в скором времени. По его словам, если соглашение будет достигнуто, то это произойдет в ближайшие три месяца.

Чепа заявил, что главное условие для завершения конфликта за 90 дней — это желание украинской и европейской стороны прийти к миру. По его словам, в таком случае мирный договор можно будет заключить еще раньше.

«В первую очередь это, конечно, Европа, под чьим большим влиянием сегодня находится Украина. Ну и президент Владимир Зеленский, который тоже является камнем преткновения. Гораздо весомее будет, если договор заключит новый украинский лидер, но для этого другая сторона конфликта может сделать специальную затяжку», — сказал депутат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что успех переговоров по урегулированию украинского конфликта между Россией и Соединенными Штатами не предопределен. По его словам, нормализация отношений двух стран потребует немалого времени и искренней заинтересованности обеих сторон.

