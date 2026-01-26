Реклама

Украина объявила «кошелек» Зеленского в международный розыск

Глава САП Клименко: Украина объявила Миндича в международный розыск
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Украинская правда / YouTube

Украина объявила бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, в международный розыск. Об этом в интервью «Укринформ» сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко.

Руководитель антикоррупционного органа сообщил, что Киев подал заявку о розыске Миндича в Интерпол. При этом, по его словам, подтверждение о запуске процедуры пока не получено.

«Эта информация пока не поступала. На сайте Интерпола не обязательно выставлять "красную карточку". Есть скрытый период, когда она выставляется, то есть фактически действует, но публичной информации об этом нет», — заявил глава САП.

Ранее стало известно, что приближенный к президенту Украины бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США, касающегося отмывания средств. По сведениям журналистов, дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе.

