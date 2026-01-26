Украинский офицер поблагодарил Эрдогана за помощь ВСУ в Мариуполе

Офицер ВСУ Волынский: Эрдоган сыграл важную роль в спасении гарнизона Мариуполя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл ключевую роль в спасении гарнизона Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшего Мариуполь в 2022 году. Турецкого лидера в интервью «Украинской правде» поблагодарил офицер ВСУ Сергей Волынский.

«Я очень благодарен президенту Турции за то, что он сделал конкретно для меня и вообще, что этот трек он принял, что он стал этим заниматься», — заявил украинский военный.

В апреле 2022 года Эрдоган вступил с президентом Украины Владимиром Зеленским в переговоры о помощи в эвакуации мирных жителей в Мариуполе. Тогда украинский лидер призвал Стамбул помочь с обменом заблокированных на заводе «Азовсталь» бойцов ВСУ.

В интервью Волынский рассказал о тысячах погибших бойцов ВСУ из-за операции в Крынках. По его словам, операция провалилась из-за недостатка объективных разведданных и украинское командование должно понести ответственность за этот провал.

