Планы по поставкам российских судов урезали

«Ведомости»: План по поставкам сухогрузов проекта RSD59 урезали почти в два раза

В соответствии с утвержденным правительством планом-графиком финансирования программы льготного лизинга гражданских судов объем поставок крупнейшей серии сухогрузов проекта RSD59 урежут почти в два раза, а сами они подорожают на треть. Об этом со ссылкой на распоряжение кабмина пишут «Ведомости».

В период 2023-2028 годов Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) должна предоставить арендаторам 18 сухогрузов. Стоимость работ составит 30 миллиардов рублей.

При этом в 2023 году Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в лице своей верфи «Красное Сормово» (Нижний Новгород) заключила с ГТЛК контракт на поставку 34 судов проекта RSD59. Это сухогрузы из класса «река — море» длиной 141 метр и шириной 17 метров, используемые для перевозок зерна, круглого леса и угля.

Тогда предполагалось, что стоимость одного судна составит 1,25 миллиарда рублей, теперь — 1,67 миллиарда. Также три года назад стороны ожидали, что уже к концу 2025-го будет поставлено 22 сухогруза. К настоящему времени публичных данных о передаче заказчику хотя бы одного судна нет.

В 2025 году гендиректор «Красное Сормово» Сергей Ляшенко объяснил, что верфь столкнулась с проблемами при импортозамещении, поэтому исполнение контракта задерживается. В ноябре 2025 года пресс-служба предприятия заверила, что до 2027-го все суда серии будут спущены на воду.

Руководитель отдела аналитики «Портньюс» Виталий Чернов называл в числе причин подорожания дефицит кадров, высокую ключевую ставку и дорогостоящее импортозамещение. В свою очередь, главный редактор «Медиапалубы» Владислав Букин напомнил, что стоимость оборудования на судах доходит до 50 процентов их стоимости, а значит, на ситуацию прямо влияют проблемы с поставками иностранных комплектующих.

В конце 2025 года правительство в два раза сократило финансирование программы льготного лизинга гражданских судов, до 134,85 миллиардов рублей. Однако число судов, которые должны в соответствии с ней спустить на воду, снизилось менее существенно — с 260 до 219 единиц.

Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев признал, что судостроительная отрасль сталкивается с нехваткой квалифицированных IT-специалистов, то есть тех, кто сочетает глубокие инженерные знания с навыками работы с цифровыми технологиями.