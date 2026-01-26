В App Store и Google Play появилась игра-симулятор побега из тюрьмы ВСУ

В App Store и Google Play появилась игра «Втеча з ТЦК» — симулятор побега из тюрьмы Вооруженных сил Украины (ВСУ) от первого лица. Она доступна для скачивания из магазинов приложений.

Пользователю предлагается прокладывать подземные туннели, обходить охрану, улучшать навыки и инструменты, обмениваться предметами с другими заключенными, а также принимать решения, влияющие на исход побега.

Разработчики сделали ставку на реалистичную тюремную обстановку и сюжет, в котором нужно раскрывать «секреты режима», шаг за шагом прокладывая путь к свободе.

Ранее сообщалось, что в городе Измаил Одесской области работники автосервиса вступили в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования (территориального центра комплектования, ТЦК), попытавшимися принудительно увести одного из слесарей.