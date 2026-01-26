В Еврокомиссии высказались о сроках вступления Украины в ЕС

Представитель ЕК Хиппер: Сроки вступления Украины в ЕС не указаны в документе

Сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) не указаны в проекте документа о восстановлении страны после завершения конфликта. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анитта Хиппер, ее слова приводит РИА Новости.

«Вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности и поэтому обсуждается также в контексте гарантий безопасности», — сказала она.

Хиппер отметила, что данный вопрос обсуждался, но в проекте рамочного документа не было ссылки на конкретную дату.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что один из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может включать вступление страны в ЕС с 1 января 2027 года.