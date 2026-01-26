Реклама

Экономика
19:44, 26 января 2026Экономика

В Германии случился коллапс из-за снега

Снегопады привели к проблемам с транспортом по всей Германии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Снегопады привели к коллапсу на некоторых дорогах Германии. Об этом сообщает Bild.

Снежный буран привел к отмене 79 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Задержки рейсов наблюдаются в аэропортах Штутгарта и Ганновера.

Десятки фур застряли в районе Хайльбронн на юго-западе страны. К утру понедельника, 26 января, по всей Германии были зарегистрированы сотни ДТП. В Берлине шел ледяной дождь, на дорогах образовалась гололедица. Также сообщается о перебоях работы железнодорожного транспорта в различных регионах страны.

Ранее жителей Москвы предупредили о метели и сильных снегопадах. За ближайшие двое суток сугробы могут вырасти до 50 сантиметров. Пик снегопадов придется на среду, 28 января. Суммарно за 48 часов в столице выпадет до 31 миллиметра осадков.

