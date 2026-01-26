В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

Песков: Пока разговора с Трампом в графике нет, но согласовать его можно быстро

Пока разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в графике нет, но согласовать его можно быстро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро. Имеющиеся каналы связи, каналы по диалогу с американской стороной позволяют моментально фактически согласовывать двусторонние контакты на высшем уровне», — сказал он.

Ранее Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также назвал предложение российского лидера направить один миллиард долларов в Совет мира для поддержки палестинского народа очень интересным.