Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 26 января 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о результативности трехсторонних переговоров по Украине

Песков: Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине ошибочно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

У России, США и Украины впереди много работы в рамках контактов по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы», — объяснил официальный представитель Кремля.

Он также выразил мнение, что дружелюбие на переговорах по Украине вряд ли возможно. При этом Песков добавил, что при контактах сторон, если они есть, «нужно пытаться чего-то достичь».

Ранее стало известно, что Украина отвергла ключевое требование России по окончанию конфликта. Оно касалось вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    «Роскосмос» рассказал о новой технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok