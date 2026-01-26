В Кремле высказались о результативности трехсторонних переговоров по Украине

Песков: Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине ошибочно

У России, США и Украины впереди много работы в рамках контактов по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних контактов по Украине было бы ошибочно, впереди много работы», — объяснил официальный представитель Кремля.

Он также выразил мнение, что дружелюбие на переговорах по Украине вряд ли возможно. При этом Песков добавил, что при контактах сторон, если они есть, «нужно пытаться чего-то достичь».

Ранее стало известно, что Украина отвергла ключевое требование России по окончанию конфликта. Оно касалось вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса.