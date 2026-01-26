Реклама

11:27, 26 января 2026Экономика

В Москве замерз МГУ

В Москве шпиль главного здания МГУ покрылся наледью из-за морозов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве замерзло главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Авторы публикации показали снятые очевидцами кадры, на которых видно, как шпиль главного корпуса университета на Ленинских горах покрылся наледью из-за мороза. Верхушка приобрела белый цвет. Подобного явления в столице давно не наблюдали. Температура воздуха в мегаполисе сейчас достигает минус 13 градусов Цельсия.

В пятницу, 23 января, в Москве замерзла Останкинская телебашня. На опубликованной фотографии видно, что башня покрылась льдом и снегом. Тогда столбики термометров в столице показывали минус 10,2 градуса, однако на высоте температура могла быть ниже.

Ранее в московский регион пришли 30-градусные морозы. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такие значения были зафиксированы в подмосковных Черустях.

