В Петербурге стало сложнее купить жилье одного типа

Риелтор Патанин: Новостройки-студии в Санкт-Петербурге подорожали на 22 %

По итогам 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках-студиях Санкт-Петербурга выросла на 22 процента. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости Георгия Патанина, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В январе 2025 года квадрат в новостройках-студиях стоил около 259,6 тысячи рублей, а в декабре цена достигла 315,8 тысячи рублей. При этом предложение также выросло. В декабре в продаже находилось 8,9 тысячи студий — на четверть больше, чем в ноябре. Эксперты связывают активный вывод формата на рынок с попыткой застройщиков поддержать спрос за счет компактных лотов на фоне общего роста цен на новостройки.

По словам Патанина, такая динамика указывает на изменение взгляда россиян на квартиры-студии. «Этот формат больше не воспринимается исключительно как временное или компромиссное решение. Для части покупателей студии становятся осознанным выбором, что напрямую влияет на стоимость», — пояснил эксперт.

