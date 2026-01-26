Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:54, 26 января 2026Экономика

В Петербурге стало сложнее купить жилье одного типа

Риелтор Патанин: Новостройки-студии в Санкт-Петербурге подорожали на 22 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках-студиях Санкт-Петербурга выросла на 22 процента. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости Георгия Патанина, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В январе 2025 года квадрат в новостройках-студиях стоил около 259,6 тысячи рублей, а в декабре цена достигла 315,8 тысячи рублей. При этом предложение также выросло. В декабре в продаже находилось 8,9 тысячи студий — на четверть больше, чем в ноябре. Эксперты связывают активный вывод формата на рынок с попыткой застройщиков поддержать спрос за счет компактных лотов на фоне общего роста цен на новостройки.

По словам Патанина, такая динамика указывает на изменение взгляда россиян на квартиры-студии. «Этот формат больше не воспринимается исключительно как временное или компромиссное решение. Для части покупателей студии становятся осознанным выбором, что напрямую влияет на стоимость», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в России сильнее всего подорожает жилье премиум-класса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

    В США сделали заявление о переговорах России и Украины

    Путин рассказал о нелогичной просьбе к России

    Миссия ЮНЕСКО впервые за долгие годы посетила российский город

    Канье Уэст объяснил свой антисемитизм повреждением мозга

    Один человек стал жертвой удара ВСУ по российскому региону

    Путин встретился с верховным правителем Малайзии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok