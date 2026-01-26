В Раде отвергли окончание военных действий в ближайшее время

Депутат Костенко: Военные действия на Украине не закончатся в ближайшее время

Военные действия на Украине не закончатся в ближайшее время. Об этом заявил депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Все может быть, но окончания войны я не вижу в ближайшей перспективе», — рассказал Костенко.

Ранее он раскрыл, что «молодежный контракт» с Вооруженными силами Украины (ВСУ) является поводом для дальнейшей мобилизации. Костенко объяснил, что лица в возрасте 18-24 лет, которые завершили добровольный контракт, автоматически становятся военнообязанными и подлежащими призыву.