Shot: В России предложили расширить палитру автомобильных номеров до шести

В России предложили изменить вид автомобильных номеров. Как стало известно Telegram-каналу Shot, возникла идея расширить их палитру до шести.

Как утверждает издание, глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин захотел добавить к имеющимся четырем оттенкам зеленый и бирюзовый.

В обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину он указал, что практика цветных номеров для разных типов машин используется по всему миру. Так, в Китае или Белоруссии. Аналогичное он предлагает испытать в России. К имеющимся красным (дипломатические), синим (полиция), желтым (такси) и черным (военные) добавить два новых цвета.

По задумке Шапарина, электрическим автомобилям, таким как Tesla, LiXiang и другим, сделать зеленые номера, беспилотным авто, которые будут появляться на дорогах, — бирюзовые.

Авторы инициативы допустили, что такая мера упростит работу ГИБДД, а также повлияет на уровень безопасности на дорогах.

