Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:53, 26 января 2026Экономика

В России предложили маркировать туалетную бумагу

Минпромторг предложил обязательную маркировку туалетной бумаги и прокладок
Вячеслав Агапов

Фото: Janelle Hiroshige / Unsplash

Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Маркировать туалетную бумагу и прокладки предложили уже с 1 сентября 2026 года. При этом добровольный эксперимент по маркировке уже идет с 25 сентября 2025 года и заканчивается в конце августа текущего года. Синхронизация срока завершения эксперимента с началом обязательной маркировки позволит производителям подготовить бизнес-процессы и адаптироваться к введению обязательных требований в «бесшовном» режиме.

Необходимость маркировки объясняют тем, что на рынке каждый десятый товар (10 процентов) нелегальный. Это создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции, в том числе для детей.

Ранее стало известно, что с июня 2026 года обязательная маркировка товаров в системе «Честный знак» может быть расширена на презервативы. Также в список новых категорий, подлежащих маркировке, входят имплантаты для пластической хирургии и косметологии (филлеры и нити), терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, шприцы, инфузионные системы, медицинские салфетки, пробирки и одноразовые маски.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    В ЕС призвали перестать угождать Украине

    В Кремле объявили о начале работы по украинскому урегулированию

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok