Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:47, 26 января 2026Авто

В России резко выросли продажи очень дорогого автобренда

«Автостат»: В России значительно вырос спрос на автомобили Aston Martin
Марина Аверкина

Фото: Just dance / Shutterstock / Fotodom

Для люксового сегмента в России 2025 год стал успешным. Положительная динамика зафиксирована почти у всех марок, представленных на рынке. Особенно отличился британский Aston Martin, увеличивший свои продажи в 2,3 раза, пишет «Автостат».

За весь год в России было реализовано 695 новых автомобилей класса люкс. Этот показатель на 22 процента превысил результат 2024 года.

Статус самого популярного бренда в этом сегменте перешел к Rolls-Royce. Компания реализовала в прошлом году 225 машин, что равно примерно трети всего рынка. Bentley, занимавший первую позицию в 2023 и 2024 годах, переместился на второе место с результатом в 198 автомобилей. Третье место в рейтинге досталось Lamborghini, чьи продажи составили 159 единиц.

Среди других марок за год было продано 73 новых Ferrari, 25 — Aston Martin и 15 — Maserati. Именно Aston Martin среди всех люксовых марок продемонстрировал лучшие показатели прироста. Продажи Ferrari выросли на 59 процентов, Rolls-Royce — на 48, Bentley — на 13, а Lamborghini — на 6 процентов. Единственным брендом, столкнувшимся со спадом, стал Maserati, чьи объемы сократились на 57 процентов.

Лидером по продажам среди моделей стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan, который нашел 156 новых владельцев. Вторую строчку занял кроссовер Lamborghini Urus с результатом в 138 экземпляров. Именно эта модель была самой популярной по итогам 2024 года. Замкнул тройку лучших внедорожник Bentley Bentayga, который приобрели 88 россиян.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил о резком росте объема импорта автомобилей BMW в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

    Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

    В России предложили маркировать туалетную бумагу

    В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

    75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

    Нежелание москвички воспитывать сына привело к жестокой расправе

    Меньшова поддержала протест выпускников Школы-студии МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok