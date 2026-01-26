В России заявили о важном шаге на пути к мирному соглашению с Украиной

Депутат Чепа: Трехсторонние переговоры приблизили встречу президентов

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины стали важным шагом на пути сближения сторон и приблизили встречу глав государств, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также допустил, что новый этап переговоров может произойти уже в текущем месяце.

«Это очень важный шаг на пути сближения. Закончится все встречей руководителей двух или трех стран. Но именно прошедшая встреча крайне важна — мы много месяцев обсуждали, как важен будет контроль над прекращением огня, другие условия. А теперь все эти темы предметно обсудили люди, непосредственно к этому причастные — военные. Все они очень опытны, имеют опыт работы над урегулированием конфликтов и решением связанных с этим проблем», — сказал депутат.

Он дал позитивную оценку прошедшей встрече и выразил надежду, что она заметно приблизит финальную встречу лидеров и заключение мирного соглашения.

«Постепенно идет решение задачи. Надеюсь, следующий этап, который может пройти уже в этом месяце, станет еще одним шагом к решению конфликта. Несмотря на активное противостояние ряда западных стран и украинского президента», — заключил Чепа.

Ранее один из анонимных представителей США сообщил, что стороны «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что в рамках переговоров удалось наметить путь, который позволит сократить разрыв в ключевом — территориальном — вопросе.