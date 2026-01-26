Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 26 января 2026Силовые структуры

В российском регионе предотвратили двойную расправу

На Кубани арестован мужчина, заказавший убийство брата и его жены за 1,5 млн руб
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Кубани полицейские предотвратили двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина решил расправиться с двоюродным братом и его женой, чтобы не делить с ними наследство. Для этого он нашел предполагаемого исполнителя и договорился, что заплатит за преступление 1,5 миллиона рублей.

Его задержали в пригороде Анапы, когда он передал предполагаемому киллеру один миллион рублей в качестве задатка. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ («Организация и покушение на убийство»). Задержанный арестован.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Наро-Фоминска, которая заказала мужа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские нефтяные компании попросили о помощи

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

    Поражение «Арсенала» от МЮ принесло россиянину 600 тысяч рублей

    В Кремле высказались о результативности трехсторонних переговоров по Украине

    Умерла известная российская телеведущая

    В России раскрыли причины отказа от удара спецоружием по Украине

    Женщина вышла замуж пять раз и попала под суд

    На Западе призвали отстранить Каллас от переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok