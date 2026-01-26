В российском регионе предотвратили двойную расправу

На Кубани арестован мужчина, заказавший убийство брата и его жены за 1,5 млн руб

На Кубани полицейские предотвратили двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина решил расправиться с двоюродным братом и его женой, чтобы не делить с ними наследство. Для этого он нашел предполагаемого исполнителя и договорился, что заплатит за преступление 1,5 миллиона рублей.

Его задержали в пригороде Анапы, когда он передал предполагаемому киллеру один миллион рублей в качестве задатка. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 УК РФ («Организация и покушение на убийство»). Задержанный арестован.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил к 17 годам колонии жительницу Наро-Фоминска, которая заказала мужа.