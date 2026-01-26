Священник РПЦ Береговой: Отказать в венчании могут из-за разницы в возрасте

В РПЦ назвали возможную причину для отказа в венчании. О чем именно идет речь, рассказал иерей Владислав Береговой изданию «Абзац».

По словам священнослужителя, при разнице в возрасте в 10-15 лет супругам могут отказать в таинстве венчания. В обоснование своих слов Береговой сослался на церковную традицию. «Святые отцы, которые говорят на эту тему, рекомендуют, чтобы разница в возрасте была не более 10 лет, максимум 15», — сказал он.

При этом священник может благословить мужчину и женщину без венчания, напомнил собеседник издания. Если у самих жениха и невесты есть сомнения в связи с этим, им стоит посоветоваться с духовником, добавил он.

Ранее томский митрополит Ростислав посоветовал россиянам, которые изменили женам, ничего не раскрывать и идти в церковь. По его словам, рассказывать супруге о неверности следует лишь в том случае, если это поможет укрепить семью.