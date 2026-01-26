Реклама

05:51, 26 января 2026Интернет и СМИ

В США предрекли Зеленскому потерю союзников

Дэвис: Высказывания Зеленского могут оттолкнуть от него союзников на Западе
Евгений Силаев
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Агрессивные высказывания украинского лидера Владимира Зеленского могут оттолкнуть от него союзников на Западе. Такое развитие событий предрек подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Вся эта агрессивная риторика Зеленского безусловно сыграет свою роль после встречи в Давосе и в Абу-Даби, оттолкнув от него всех союзников», — объяснил Дэвис.

По его словам, Зеленский оторван от реальности, из-за чего вместо обсуждения территориального вопроса говорит о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Киева они этого сделать не смогут.

