02:41, 26 января 2026Мир

В США сообщили о состоянии Зеленского на грани срыва

Дэвис: Зеленский находится на грани срыва из-за давления со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится на грани срыва. Об этом он написал в социальной сети X.

Так он прокомментировал прошедший саммит в Давосе. «Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой"», — написал он.

Дэвис считает, что украинский лидер находится в состоянии, близком к панике, так как давление со стороны Соединенных Штатов достигает критической точки.

Ранее издание Financial Times написало, что переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе не увенчались успехом. Лидеры не подписали документы по восстановлению Украины и гарантиям безопасности.

