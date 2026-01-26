Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 26 января 2026Мир

Венгрия резко отвергла финансирование Украины

Ковач: Венгрия не будет помогать Украине и платить за продолжение конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Венгрия не будет помогать Украине и платить за продолжение вооруженного конфликта. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

«Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт», — резко подчеркнул Ковач.

По словам политика, Венгрия не намерена платить за «поддержание функционирования Украины» в течение десяти лет и оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за нужд Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выборы и желании добиться смены правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

    Выросло число жертв одной из самых мощных атак ВСУ на столицу региона России

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok