Венгрия резко отвергла финансирование Украины

Ковач: Венгрия не будет помогать Украине и платить за продолжение конфликта

Венгрия не будет помогать Украине и платить за продолжение вооруженного конфликта. Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.

«Давайте дадим понять Брюсселю: мы не будем платить! Мы не будем платить за российско-украинский конфликт», — резко подчеркнул Ковач.

По словам политика, Венгрия не намерена платить за «поддержание функционирования Украины» в течение десяти лет и оплачивать повышенные счета за коммунальные услуги из-за нужд Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в открытом вмешательстве в предстоящие выборы и желании добиться смены правительства.