Вице-премьер Италии возмутился наглостью Зеленского

Вице-премьер Италии Сальвини: Зеленский смеет жаловаться на ЕС, получая помощь

Президент Украины Владимир Зеленский смеет жаловаться на Европейский союз (ЕС), получая от него необходимую помощь. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в соцсети Х.

«Мы слышали Зеленского, у которого, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, еще хватает наглости жаловаться», -— подчеркнул Сальвини.

Политик призвал украинского лидера как можно скорее подписать мирное соглашение, так как Киев проигрывает в конфликте, теряет «людей, доверие и достоинство». По словам Сальвини, Зеленскому предстоит сделать выбор «между поражением и разгромом».

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут.