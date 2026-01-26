Владельца дома оштрафовали на два десятка тысяч фунтов за сруб 28 деревьев

Владельца участка в Великобритании оштрафовали на 20 тысяч фунтов (2 миллиона рублей) за сруб 28 деревьев для строительства домика у бассейна. Об этом сообщает DailyMail.

Предприниматель-миллионер Бил Баклер владеет жильем в курортном Борнмуте, графство Дорсет. Его территория находится на защищенном природном участке, где любая стройка требует согласования.

Ранее мужчина объяснил сруб деревьев в своем саду «защитой окружающей среды». По его словам, это спасет склон от эрозии и улучшит среду обитания для песчаных круглоголов — редкого вида ящериц, которые обитают в обрывах. Однако соседи решили, что Баклер всего лишь захотел улучшить вид, открывающийся рядом с его новым люксовым бассейном. На территорию миллионера пришли представители Natural England (государственная организация, спонсируемая Министерством окружающей среды) и постановили, что деревья были срублены незаконно.

