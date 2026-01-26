Реклама

Власти Австралии сменили критиковавшего Трампа посла

Евгений Силаев
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Австралия отозвала посла в США Кевина Радда, критиковавшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его слова приводит портал 9news.

«Правительство рекомендует генерал-губернатору назначить господина Грега Мориарти следующим послом Австралии в Соединенных Штатах Америки», — говорится в заявлении.

Радд возглавлял австралийскую дипмиссию с декабря 2022 года. До назначения он регулярно критиковал в соцсетях Трампа, а после его избрания на пост президента США удалил публикации и принес извинения.

Ранее сообщалось, что Трамп еще до своей инаугурации в январе 2025 года отчитывал премьер-министра Дании по теме Гренландии в течение 45 минут. Метте Фредериксен также поделилась, что американский лидер «умеет говорить очень четко», однако и она неуступчива.

