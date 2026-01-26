Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ применяют гибрид бомбы и ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют французские и американские умные бомбы для ударов по России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что это оружие можно назвать гибридом бомбы и ракеты.

«ВСУ давно применяют и французские, и американские умные корректируемые бомбы. Когда их сбрасывают с самолета, они могут лететь дальше и корректироваться с помощью специальных крылышек. Такие бомбы наши военные сбивают каждую неделю», — сказал Дандыкин.

По его словам, бомбы, как правило, сбрасывают с американских истребителей F-16 и с советских самолетов. Россия, как подчеркнул военный эксперт, также применяет умные бомбы.

«Это, по сути, уже гибрид бомбы и крылатой ракеты. У нас такие тоже есть. ВСУ их используют не так много, потому что это дорого. Они применяются реже, чем, например, HIMARS, которых тоже мало. Но в течение недели мы сбиваем, наверное, пять-восемь штук. Российские военные применяют такие бомбы чаще», — добавил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали Россию умными бомбами. Силами противовоздушной обороны были перехвачены две управляемые авиабомбы.