Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 26 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ применяют гибрид бомбы и ракеты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют французские и американские умные бомбы для ударов по России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что это оружие можно назвать гибридом бомбы и ракеты.

«ВСУ давно применяют и французские, и американские умные корректируемые бомбы. Когда их сбрасывают с самолета, они могут лететь дальше и корректироваться с помощью специальных крылышек. Такие бомбы наши военные сбивают каждую неделю», — сказал Дандыкин.

По его словам, бомбы, как правило, сбрасывают с американских истребителей F-16 и с советских самолетов. Россия, как подчеркнул военный эксперт, также применяет умные бомбы.

«Это, по сути, уже гибрид бомбы и крылатой ракеты. У нас такие тоже есть. ВСУ их используют не так много, потому что это дорого. Они применяются реже, чем, например, HIMARS, которых тоже мало. Но в течение недели мы сбиваем, наверное, пять-восемь штук. Российские военные применяют такие бомбы чаще», — добавил военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали Россию умными бомбами. Силами противовоздушной обороны были перехвачены две управляемые авиабомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok