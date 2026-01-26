Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 26 января 2026РоссияЭксклюзив

Врач назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

Невролог Лавренова: Вжатие голов в плечи на морозе может привести к боли
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Зимой головные боли могут усиливаться из-за раздражения тройничного нерва, обезвоживания, непроизвольного напряжения из-за холода, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова.

«Холодный воздух раздражает тройничный нерв — тот, который отвечает за знакомую многим резкую боль при быстром поедании мороженого, — сказала невролог. — Также зимой мы незаметно обезвоживаемся: батареи сушат воздух, а мороз буквально вытягивает влагу из кожи и слизистых. Дегидратация — это триггер для нескольких видов головной боли».

Кроме того, как объяснила врач, холод заставляет человека непроизвольно напрягаться: он поднимает плечи, втягивает голову, сжимает мышцы шеи, что приводит к мышечному напряжению. Также, по словам Лавреновой, существует отдельный вид головных болей, связанных непосредственно с переохлаждением.

«Верный спутник сезона — головная боль напряжения, возникающая как расплата за инстинктивную привычку вжимать голову в плечи на морозе. Спазмированные мышцы шеи со временем создают ощущение тугого обруча или тесной шапки, сдавливающей голову. Для людей с установленной мигренью зимним испытанием становятся также скачки атмосферного давления и слепящий блеск снега, провоцирующие приступы чаще обычного», — предупредила Лавренова.

Ранее диетолог Джинджер Халтин перечислила полезные свойства болгарского перца. По ее утверждению, в составе этого продукта содержится много витамина C.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Врач назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

    Названы самые распутные страны мира

    Найден простой способ сохранить защитный барьер мозга

    Уход за беременной женой закончился для ее мужа мокрой катастрофой

    Обломки БПЛА нашли на территории еще нескольких домовладений на Кубани

    В США предрекли Зеленскому потерю союзников

    Частое урчание в животе оказалось сигналом ряда болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok