Врач назвала связанные с зимними холодами проблемы со здоровьем

Невролог Лавренова: Вжатие голов в плечи на морозе может привести к боли

Зимой головные боли могут усиливаться из-за раздражения тройничного нерва, обезвоживания, непроизвольного напряжения из-за холода, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова.

«Холодный воздух раздражает тройничный нерв — тот, который отвечает за знакомую многим резкую боль при быстром поедании мороженого, — сказала невролог. — Также зимой мы незаметно обезвоживаемся: батареи сушат воздух, а мороз буквально вытягивает влагу из кожи и слизистых. Дегидратация — это триггер для нескольких видов головной боли».

Кроме того, как объяснила врач, холод заставляет человека непроизвольно напрягаться: он поднимает плечи, втягивает голову, сжимает мышцы шеи, что приводит к мышечному напряжению. Также, по словам Лавреновой, существует отдельный вид головных болей, связанных непосредственно с переохлаждением.

«Верный спутник сезона — головная боль напряжения, возникающая как расплата за инстинктивную привычку вжимать голову в плечи на морозе. Спазмированные мышцы шеи со временем создают ощущение тугого обруча или тесной шапки, сдавливающей голову. Для людей с установленной мигренью зимним испытанием становятся также скачки атмосферного давления и слепящий блеск снега, провоцирующие приступы чаще обычного», — предупредила Лавренова.

Ранее диетолог Джинджер Халтин перечислила полезные свойства болгарского перца. По ее утверждению, в составе этого продукта содержится много витамина C.