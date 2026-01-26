Врач оценил целебные свойства супа при проблемах с желудком

Эндокринолог Кузнецов: Вылечить гастрит с помощью супов невозможно

Эндокринолог Максим Кузнецов оценил целебные свойства при проблемах с желудком. О том, можно ли вылечить гастрит с помощью этого блюда, он рассказал в Telegram-канале.

«Суп — это просто еда в воде. Особых целебных свойств она никаких не имеет», — заявил Кузнецов. По его словам, благодаря блюду невозможно поднять иммунитет или же вылечить заболевания желудка.

Врач пояснил, что гастрит возникает из-за жизнедеятельности бактерии Helicobacter pylori. Чтобы устранить этот патоген из организма, необходимо пройти курс лечения антибиотиками, а не употреблять супы, заключил специалист.

