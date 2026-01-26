Врач посольства РФ в Индии оценила ситуацию с распространением вируса «Нипах»

Врач Панфилова рассказала о локализации вспышек вируса «Нипах» в Индии

Вспышки вируса «Нипах» в Индии удается быстро локализовать. Об этом сообщила РИА Новости врач посольства России в стране Наталья Панфилова.

По ее словам, вспышки не носят массовый характер. «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что населению нет причин беспокоиться о безопасности отдельных лиц и членов их семей», — сказала врач.

О распространении заболевания стало известно в январе. Сообщалось о пяти случаях заражения, в том числе среди врачей и медсестер. Для локализации вспышек почти 100 человек были помещены на карантин в домашних условиях. Позднее появилась информация о первом смертельном случае: одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла.

Симптомы заболевания зачастую схожи с признаками обычного гриппа: резко поднимается температура, появляется сильная головная и мышечная боль, чувство разбитости.