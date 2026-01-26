Смертоносный вирус бушует в Азии. Что о нем известно и угрожает ли он россиянам?

Врач Новиков: Новый вирус из Индии «Нипах» не грозит России эпидемией

В Азии произошла вспышка вируса «Нипах» — он опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. Инфекция может передаваться людям от летучих мышей, свиней, а также от человека к человеку. Основными зонами риска считаются Бангладеш, Индия, Малайзия и Сингапур.

По словам врача-терапевта «Поликлиника.ру» Александра Новикова, заболевание часто начинается с симптомов, похожих на обычный грипп: резко поднимается температура, появляется сильная головная и мышечная боль, чувство разбитости. Вирус поражает нервную систему — у части пациентов развивается спутанность сознания, судороги, в тяжелых случаях инфекция способна привести к коме и острой дыхательной недостаточности, уточнил он.

Вирус Нипах — достаточно редкая инфекция, но серьезная Александр Новиков врач-терапевт

Говоря об особенностях заболевания, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов отмечал, что оно может проходить бессимптомно, но в некоторых случаях есть риск смертельного энцефалита. Кроме того, у выживших часто наблюдаются стойкие неврологические нарушения: изменения личности, судорожные припадки, пояснил он.

По данным Шахмарданова, смертность составляет от 40 до 75 процентов.

В Индии зафиксировали первый летальный случай

В январе стало известно о вспышке заболевания в штате Западная Бенгалия на востоке Индии, Южная Азия. Тогда сообщалось о пяти случаях заражения, в том числе среди врачей и медсестер. В целях купирования вируса еще почти 100 человек были помещены на карантин в домашних условиях.

25 января Mash сообщал о первом летальном случае. Известно, что одна из пациенток в Калькутте не вышла из комы.

Академик РАН и научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что от «Нипаха» не существует лекарства. Возможность выздоровления зависит только от иммунитета человека, отметил он.

Вирус входит в число возбудителей особо опасных инфекций, от него не существует лекарства. Если иммунитет слабый, вирус грозит осложнениями, сепсисом, воспалением легких, менингитом и может привести к гибели Александр Гинцбург академик РАН и научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Роспотребнадзор рассказал об использовании диагностической системы для купирования вируса

Калькутта стал одной из популярнейших точек у россиян в 2025 году. По данным Mash, там находятся около пяти тысяч граждан России.

Роспотребнадзор призвал россиян, находящихся в Индии, избегать любых контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, не забывать мыть фрукты и овощи перед употреблением, пить воду только из проверенных источников. В случае возникновения высокой температуры, кашля и сильной головной боли необходимо срочно обратиться к врачу.

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал путешественников быть ответственными и стараться воздерживаться от поездок в места, где зафиксированы случаи заражения.

Авиасообщение между Россией и Индией создает реальную опасность попадания в страну «Нипаха», заявил Гинцбург. В свою очередь Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится под контролем, случаев завоза болезни на территорию РФ не зарегистрировано. Для диагностики вируса имеются тест-системы, а в пунктах пропуска через госграницу функционирует система «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать распространения болезней на территории страны, заверили в ведомстве.

Тогда как Новиков допустил вероятность завоза вируса в Россию, но заявил, что риск крайне мал. «"Нипах" эндемичен для отдельных регионов Юго-Восточной Азии, и для его распространения нужны специфические условия, которых в России нет», — сказал он.