Наука и техника
16:32, 26 января 2026Наука и техника

Выявлено эффективное средство для снижения риска кариеса

IJOS: Аргинин снижает риск кариеса, делая зубной налет менее разрушительным
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ARMMY PICCA / Shutterstock / Fotodom

Аргинин — аминокислота, которая естественно присутствует в слюне и уже используется в некоторых средствах для ухода за полостью рта — может снижать риск кариеса, делая зубной налет менее разрушительным. К такому выводу пришли исследователи, изучившие биопленки у пациентов с активным кариесом. Результаты опубликованы в International Journal of Oral Science (IJOS).

В клиническом эксперименте участникам в течение четырех дней выращивали зубной налет на специальных пластинках, которые регулярно подвергали воздействию сахара. После этого одну сторону обрабатывали раствором аргинина, а другую — плацебо. Анализ показал, что аргинин заметно ослаблял падение pH после контакта с сахаром: налет становился менее кислым, а значит — менее опасным для эмали.

Кроме изменения кислотности, аргинин влиял и на структуру самого налета. Ученые обнаружили снижение количества углеводной матрицы — своеобразного каркаса, который делает налет плотным, устойчивым и более агрессивным. Одновременно менялось распределение бактерий: уменьшалась доля микроорганизмов, активно участвующих в кислотообразовании.

Авторы подчеркивают, что эффект аргинина проявлялся по-разному у разных людей, однако в целом результаты подтверждают его защитный потенциал.

Ранее ученые выяснили, что заболевания десен могут быть связаны с повышенным риском инфаркта и инсульта.

