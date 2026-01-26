Расчлененного российского пенсионера выбросили в выгребную яму

В Самарской области под стражу взяли пенсионера за расчленение приятеля

В Самарской области взяли под стражу 76-летнего жителя по делу о найденном в выгребной яме расчлененном пенсионере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в селе Кинель-Черкассы 24 января задержанный распивал с 70-летним потерпевшим спиртное в бане, когда между ними произошла ссора. Мужчины подрались, и один другому нанес удары, несовместимые с жизнью. После этого пенсионера расчленили и сбросили в яму.

Когда пенсионер не вернулся домой, в полицию обратились его родственники. Известно, что задержанный ранее был судим за расправу. Пришедшим полицейским он сознался в содеянном.

