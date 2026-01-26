Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:33, 26 января 2026Силовые структуры

Расчлененного российского пенсионера выбросили в выгребную яму

В Самарской области под стражу взяли пенсионера за расчленение приятеля
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Самарской области взяли под стражу 76-летнего жителя по делу о найденном в выгребной яме расчлененном пенсионере. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, в селе Кинель-Черкассы 24 января задержанный распивал с 70-летним потерпевшим спиртное в бане, когда между ними произошла ссора. Мужчины подрались, и один другому нанес удары, несовместимые с жизнью. После этого пенсионера расчленили и сбросили в яму.

Когда пенсионер не вернулся домой, в полицию обратились его родственники. Известно, что задержанный ранее был судим за расправу. Пришедшим полицейским он сознался в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину за нападение с ножом на бывшую жену и ее отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

    Выросло число жертв одной из самых мощных атак ВСУ на столицу региона России

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok