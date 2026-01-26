Реклама

Япония пообещала усилить давление на КНДР

Аппарат премьера Японии: Токио будет поднимать вопрос о похищении КНДР японцев
Виктория Кондратьева
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Токио будет поднимать вопрос о похищении японских граждан Северной Кореей и усилит давление на Пхеньян ради их возвращения на родину. Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Японии Минору Кихара, передает UPI.

«Мы воспользуемся каждой дипломатической возможностью, чтобы поднять вопрос о похищениях», — заверил Кихара.

Глава аппарата японского премьера подчеркнул, что к этой теме следует привлекать внимание как в самой Японии, так и за пределами страны. Он призвал продемонстрировать КНДР, что Токио стремится к скорейшему возвращению всех похищенных японцев.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о готовности к встрече «лицом к лицу» с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения отношений обоих государств.

