Задержание готовившего двойную расправу россиянина показали на видео

Владимир Седов
Задержание 39-летнего жителя Анапы, готовившего двойную расправу над родственниками, показали на видео. Ролик в Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудники МВД в штатской вместе с вооруженными спецназовцами подбегают к автомобилю, где заказчик преступления передал деньги предполагаемому киллеру. На кадрах видно, что мужчину вытащили из салона и уложили лицом вниз. Далее демонстрируются разложенные на столе пятитысячные купюры, которыми заказчик собирался расплатиться с исполнителем преступления.

Житель Анапы решил расправиться с двоюродным братом и его женой, чтобы не делить с ними наследство. Для этого он нашел предполагаемого исполнителя и договорился, что заплатит за преступление 1,5 миллиона рублей.

