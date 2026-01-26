Знаменитого бодибилдера не стало в 48 лет при странных обстоятельствах

Известный итальянский бодибилдер Лорини умер в 48 лет от инфаркта

В Италии при странных обстоятельствах не стало знаменитого бодибилдера Андреа Лорини по прозвищу Гигант. Об этом сообщает Daily Star.

20 января мать обнаружила Лорини без сознания в его доме в коммуне Кьяри, провинция Брешиа. Женщина вызвала скорую помощь, однако спасти атлета врачам не удалось. Причиной случившегося была названа «внезапная болезнь», приведшая к инфаркту. Никаких подробностей обнародовано не было, а семья спортсмена не дала разрешение на вскрытие.

Лорини был заметной фигурой в итальянском фитнес-сообществе. Свое прозвище он получил за выдающееся телосложение. В 2017 и 2019 годах он занимал третьи места в категории до 90 килограммов на соревнованиях под эгидой Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB). Спортсмену было 48 лет, у него остались двое детей.

Ранее сообщалось, что в Китае восьмикратного чемпиона страны по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Выяснилось, что у атлета было больное сердце.