15:34, 26 января 2026

Звезда «Папиных дочек» отреагировал на новости о розыске

Актер «Папиных дочек» Михаил Казаков пошутил в ответ на объявление в розыск
Актер Михаил Казаков, известный по ролям в «Папиных дочках» и «Ералаше», прокомментировал объявление его в розыск Федеральной службой судебных приставов. Об этом он высказался в интервью порталу «Абзац».

Казаков заявил, что найти его не составляет никакого труда, а о розыске он ничего не слышал.

«Какая задолженность? Меня что, сложно найти? Ну, удачи им. Учитывая мою работу, мне было бы очень сложно прятаться», — пошутил актер.

Ранее появилась информация о том, что у Михаила имеется задолженность по кредитным платежам на сумму более 1,4 миллиона рублей.

В октябре 2025 года звезду «Папиных дочек» обвинили в нападении на бывшую жену. Экс-супруга артиста Елена и падчерица Виктория в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны.

