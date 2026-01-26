Имущество актера из сериала «Папины дочки» приставы объявили в розыск

Имущество российского актера Михаила Казакова, имеющего задолженность по кредитным платежам на сумму свыше 1,4 миллиона рублей, приставы объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что артист из сериала «Папины дочки» объявлен в розыск специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов.

В материалах указано, что Казаков имеет общую неоплаченную задолженность почти на два миллиона рублей.

Ранее Михаила Казакова обвинили в попытке убить бывшую жену. Экс-супруга артиста Елена и падчерица Виктория в эфире «Пусть говорят» заявили о домашнем насилии с его стороны. Казаков посмеялся над обвинениями в покушении на экс-жену.