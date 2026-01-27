Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 27 января 2026Ценности

59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

59-летний Венсан Кассель посетил шоу Schiaparelli с молодой возлюбленной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Нара Баптиста и Венсан Кассель

Нара Баптиста и Венсан Кассель. Фото: Vincenzo Arnone / Bestimage / Legion-Media.com

Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой возлюбленной, моделью Нарой Баптиста, посетили показ Schiaparelli в Париже. Снимки с дефиле, прошедшего в рамках Недели высокой моды, публикует WWD.

59-летнюю телезвезду заметили с 29-летней манекенщицей среди гостей модного шоу. Пара сидела в зале рядом с бывшей первой леди Франции Карлой Бруни.

Материалы по теме:
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь» Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
29 ноября 2020
«Моногамия нагоняет на меня тоску». Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
«Моногамия нагоняет на меня тоску».Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
29 мая 2021

Помимо них, дефиле посетили Рената Литвинова, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Деми Мур, а также Анна Винтур, Тейяна Тейлор, Аарон Пол с женой, Кьяра Ферраньи и другие знаменитости.

В январе 2025 года Нара Баптиста родила сына — для Касселя он стал четвертым ребенком. До 2023 года актер был женат на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2019 году у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. До этого французский артист состоял в отношениях с актрисой Моникой Беллуччи, от брака у них двое совместных детей — Дева и Леони.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Людей с заболеваниями сердца призвали воздержаться от употребления одного продукта

    На Украине сообщили о колоссальных разрушениях энергообъекта в Одессе

    Россиянин узнал правду о своих родителях и ушел на СВО

    59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

    Санду ответила на вопрос о будущем Приднестровья

    Китай стал тратить на бедные страны меньше и получать с них больше

    Россияне потратили в заграничных путешествиях в 2025 году 48 миллиардов долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok