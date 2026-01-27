59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже

Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой возлюбленной, моделью Нарой Баптиста, посетили показ Schiaparelli в Париже. Снимки с дефиле, прошедшего в рамках Недели высокой моды, публикует WWD.
59-летнюю телезвезду заметили с 29-летней манекенщицей среди гостей модного шоу. Пара сидела в зале рядом с бывшей первой леди Франции Карлой Бруни.
Помимо них, дефиле посетили Рената Литвинова, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Деми Мур, а также Анна Винтур, Тейяна Тейлор, Аарон Пол с женой, Кьяра Ферраньи и другие знаменитости.
В январе 2025 года Нара Баптиста родила сына — для Касселя он стал четвертым ребенком. До 2023 года актер был женат на Тине Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2019 году у пары родилась дочь, которую назвали Амазони. До этого французский артист состоял в отношениях с актрисой Моникой Беллуччи, от брака у них двое совместных детей — Дева и Леони.