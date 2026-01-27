Реклама

Наука и техника
17:35, 27 января 2026Наука и техника

Apple внезапно обновила легендарный iPhone

Apple выпустила обновление iOS 12.5.8 для iPhone 5s, вышедшего 13 лет назад
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Apple внезапно выпустила обновление для старого смартфона iPhone 5s. На это обратило внимание профильное издание MacRumors.

Апдейт iOS 12.5.8 получили iPhone 5s и iPhone 6. Обновление продлевает срок действия сертификата, необходимого для активации смартфона. Также он нужен для работы мессенджера iMessage и сервиса видеосвязи FaceTime. Последние обновления программного обеспечения выходили для смартфонов в январе 2023 года.

Журналисты обратили внимание, что модели 5s и 6 вышли 13 и 12 лет назад соответственно. Устройства считаются легендарными в среде пользователей iPhone. Так, в модели 5s впервые появился дактилоскопический сенсор Touch ID. Авторы заключили, что Apple поддерживает старые телефоны больше 10 лет с момента их выхода.

В материале говорится, что с установленными сертификатами девайсы могут работать как минимум до января 2027 года. В июне 2024 года Apple публично пообещала поддерживать устройства обновлениями как минимум пять лет с момента их выхода. Как правило, патчи безопасности выходят для iPhone и по истечении пятилетнего срока.

В конце января компания Samsung внезапно выпустила обновление для смартфона Galaxy S10, вышедшего в 2019 году. Апдейт касался функций магазина Google Play.

