Apple внезапно обновила легендарный iPhone

Apple выпустила обновление iOS 12.5.8 для iPhone 5s, вышедшего 13 лет назад

Корпорация Apple внезапно выпустила обновление для старого смартфона iPhone 5s. На это обратило внимание профильное издание MacRumors.

Апдейт iOS 12.5.8 получили iPhone 5s и iPhone 6. Обновление продлевает срок действия сертификата, необходимого для активации смартфона. Также он нужен для работы мессенджера iMessage и сервиса видеосвязи FaceTime. Последние обновления программного обеспечения выходили для смартфонов в январе 2023 года.

Журналисты обратили внимание, что модели 5s и 6 вышли 13 и 12 лет назад соответственно. Устройства считаются легендарными в среде пользователей iPhone. Так, в модели 5s впервые появился дактилоскопический сенсор Touch ID. Авторы заключили, что Apple поддерживает старые телефоны больше 10 лет с момента их выхода.

В материале говорится, что с установленными сертификатами девайсы могут работать как минимум до января 2027 года. В июне 2024 года Apple публично пообещала поддерживать устройства обновлениями как минимум пять лет с момента их выхода. Как правило, патчи безопасности выходят для iPhone и по истечении пятилетнего срока.

В конце января компания Samsung внезапно выпустила обновление для смартфона Galaxy S10, вышедшего в 2019 году. Апдейт касался функций магазина Google Play.