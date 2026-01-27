Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках газа и битума

Папоян: Ереван и Баку договорились о транспортировке сжиженного газа и битума

Армения договорилась с Азербайджаном о перевозках сжиженного газа и битума. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, энергоресурсы будут транспортировать через территорию Азербайджана по железной дороге.

Соглашения удалось достичь после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в направлении Армении. Ереван и Баку заключили этот договор в октябре 2025 года при участии правительств РФ, Азербайджана и Армении. С этого момента появилась возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов.

В середине января стало известно, что госкомпания Азербайджана начала поставлять азербайджанский природный газ в Австрию и Германию. Как заявили в компании SOCAR, это событие станет новым важным этап в экспорте газа из Азербайджана. С января 2026 года азербайджанский газ, наряду с другими странами, начал поступать и покупателям из Австрии и Германии через газопровод TAP.