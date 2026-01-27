Реклама

17:19, 27 января 2026

Авиакомпания игнорировала неисправность самолета восемь лет и допустила аварию в воздухе

Рейс Swiss International аварийно сел из-за неисправности клапана давления
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Авиакомпания Swiss International Airlines игнорировала неисправность самолета восемь лет и допустила аварию в воздухе. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года на рейсе из аэропорта Цюриха, Швейцария до города Нью-Арк в американском штате Нью-Джерси. После набора высоты у пилотов возникли проблемы с системой наддува. В итоге самолет аварийно сел в воздушной гавани вылета.

Швейцарское управление по расследованиям в области безопасности на транспорте опубликовало отчет о происшествии лишь в январе 2026 года. Согласно ему, причиной экстренной посадки стала неисправность клапана. В документе сказано, что авиакомпания знала о проблеме и в течение восьми лет не принимала никаких действий по ее решению. Из-за игнорирования вопроса во время рейса произошла разгерметизация и падение давления воздуха. Специалисты назвали бездействие авиаперевозчика «непонятным с точки зрения безопасности».

Ранее противообледенительная жидкость затопила самолет в США и сорвала вылет. В итоге борт отправился в город назначения с трехчасовым опозданием.

