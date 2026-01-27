Реклама

09:05, 27 января 2026Ценности

Бородина назвала себя жирной

Телеведущая Ксения Бородина назвала себя жирной
Екатерина Ештокина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина назвала себя жирной. Комментарий на тему собственной фигуры она опубликована в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила пляжный снимок и ответила на анонимный вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее весом. В свою очередь Бородина подчеркнула, что недовольна внешним видом и мечтает сбросить пять килограммов.

«Скажу так, это не мой вес, мне он не нравится. Не могу сказать, что я много ем, но видно неправильно питаюсь. Хотя у меня в жизни добавился спорт, от которого я кайфую. Короче, моя мечта похудеть на 5 кг, но никакие "оземпики" и "мунджаро" я колоть не собираюсь. Поэтому либо сама похудею, либо останусь такой жирной», — заявила звезда.

В ноябре 2025 года Бородина высказалась об альфонсах. Так, она подчеркнула, что общественность резко реагирует на мужчин, которые зарабатывают меньше спутниц.

